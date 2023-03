Yanina, uma jovem mãe ucraniana, de 31 anos, com dois filhos, fugiu da guerra e viajou de Kiev até Vila do Conde. Em entrevista concedida ao Rio Ave, clube que recebeu o filho mais velho, conta como viveu os primeiros dias da guerra na Ucrânia, nos quais apercebeu da dimensão, e o porquê de ter escolhido Portugal. [Vídeo via Rio Ave]