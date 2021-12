No primeiro sorteio realizado, o Villarreal calhou com o Manchester City nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Mas este não contou e, no segundo, os espanhóis ficaram com a Juventus. No fundo, trocaram de lugar com o Sporting. Nas redes sociais, o submarino amarelo reagiu com este vídeo hilariante. Ora veja.