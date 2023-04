Logo após o apito final do encontro, que o Submarino Amarelo venceu, por 2-3, houve festa rija nos balneários e o treinador, que passou pelo Barcelona, imitou o anúncio de Ancelotti, que, a meio da semana, no balneário de Camp Nou, tinha anunciado folga para todo o plantel, num momento que gerou euforia por parte do grupo de trabalho dos merengues [vídeo Villarreal CF]