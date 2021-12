Em agosto deste ano, Gabriel Magalhães, defesa-central do Arsenal, foi vítima de uma tentativa de assalto, quando chegou a casa. Os assaltantes surpreenderam o brasileiro na garagem com um taco de basebol, mas o jogador - que estava com um amigo - defendeu-se e conseguiu evitar o furto.

Entretanto, os autores do crime foram identificados e condenados pelas autoridades britânicas.