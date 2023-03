Vídeo: Ivo Vieira à porta do balneário na confusão com a polícia. Cuiabá relata agressões

O Cuiabá queixou-se de agressões do batalhão de choque da polícia militar de Goiás, após a derrota na Copa Verde. Nas imagens pode ver-se o treinador português, Ivo Vieira, à porta do balneário e os momentos de tensão que se viveram. [vídeo Twitter @jgabetel]

Depois de uma atuação vergonhosa da arbitragem, os jogadores do Cuiabá ainda foram ofendidos por funcionários do Goiás e covardemente agredidos pela PM de Goiás, após o apito final. O lateral Matheus Alexandre levou um soco no olho de um policial na entrada do vestiário. (segue) pic.twitter.com/PEeoNLjZ2g - Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) March 30, 2023