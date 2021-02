A viagem de regresso a casa do Sporting teve direito a fogo de artifício em algumas das partes do percurso entre o Porto e Lisboa. Uma das claques deu conta disso mesmo nas redes sociais. "A Juventude Leonina não dorme e está sempre ao lado da nossa equipa. Na passagem do autocarro com os nossos leões por Coimbra, foi esta a receção que demos à nossa equipa, com este bonito espetáculo pirotécnico a iluminar os céus", pode ler-se como legenda no vídeo que aqui reproduzimos.