Na receção do Anderlecht ao Westerlo, central fez o segundo golo da equipa da casa, que acabou por vencer, por 2-1. Encontro da quarta jornada do campeonato ficou marcado pelo momento de inspiração do jogador que passou pelo Estádio da Luz entre 2020 e 2022 [vídeo Eleven Belgium (NL)]

