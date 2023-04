Aconteceu mesmo. Dudu, jogador do Volta Redonda, foi substituído aos 57 minutos na derrota (2-1) com o Bahia de Renato Paiva, na Taça do Brasil, não tendo gostado da decisão do seu treinador, Rogério Correa. Saiu reclamando bastante, perguntando se "estava mal" no encontro e gesticulando na direção do técnico. Mas o mais curioso aconteceu depois. A equipa empatou, na altura, 1-1, tendo Rogério Correa festejado com provocações na direção do jogador. Ora veja.

