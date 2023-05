A venda de ingressos do FC Porto para a final da Taça de Portugal prossegue a bom ritmo. De terça-feira até ontem, o critério de acesso alargou-se gradualmente em função da antiguidade dos sócios e dos lugares anuais até que, a partir desta quarta-feira, todos os detentores de uma cadeira no Estádio do Dragão podem comprar uma entrada para o Jamor. A partida com o Braga está marcada para 4 de junho, domingo, com início às 17h15.