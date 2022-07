Veja os golos que deram a vitória ao FC Porto sobre o Vilafranquense: assista ao vídeo

O FC Porto realizou, este domingo, o terceiro ensaio de preparação nesta pré-temporada. Desta feita, o adversário foi o Vilafranquense, da Liga SABSEG, e a vitória voltou a sorrir aos portistas, por 2-0. Os avançados Toni Martínez e Taremi apontaram os golos.

O onze inicial dos dragões foi composto por: Diogo Costa; Bruno Costa, João Marcelo, Fábio Cardoso e Zaidu; Eustáquio, Vasco Sousa, Otávio; Gonçalo Borges, Toni Martínez e Galeno.

Outros jogadores utilizados: Marcano, Danny Namaso, Francisco Meixedo, João Mário, Pepe, David Carmo, Matheus Uribe, Francisco Conceição, Pepê, Evanilson, Rodrigo Conceição, Mehdi Taremi e Fernando Andrade.

Marchesín, Cláudio Ramos, Marko Grujic, Wendell e Bernardo Folha fizeram trabalho específico, enquanto Manafá (tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado) é o único nome no boletim clínico portista.

Ontem, recorde-se, os dragões bateram o Bristol Rovers, da terceira divisão do futebol inglês, por 3-0, também no Algarve. Antes da partida para o sul do país, ainda no Olival, os azuis e brancos venceram a equipa B.