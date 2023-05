Veja o vídeo do projeto para a nova Bombonera numa ilha em Buenos Aires

O candidato presidencial às eleições do Boca Juniors, Jorge Reale, revelou esta sexta-feira em vídeo o seu projeto para a nova Bombonera. Duplicaria a capacidade e com 112 mil espectadores seria o maior estádio da América do Sul e seria construído numa ilha em La Boca, na zona portuária de Buenos Aires, a apenas 1 300 metros do atual recinto. No dia 22 de maio outro candidato, Andrés Ibarra, anunciará o seu projeto. Há ainda mais dois projetos para manter o estádio no mesmo local e aumentar a capacidade para 80 mil pessoas.

Leia também Ciclismo Acompanhe João Almeida na sétima etapa do Giro: siga aqui A sétima etapa do Giro liga Cápua a ​​​​​​​Gran Sasso d"Italia em 218 quilómetros, em novo dia de alta montanha que culmina com uma subida até à meta, de primeira categoria.