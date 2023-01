Avançado brasileiro de 31 anos esteve seis meses no Brasil e esteve quase a assinar pelo Flamengo, mas voltou à China e já fez um jogo, na taça (4-0 ao Chengdu Rongcheng). Marcou um golo, fez uma assistência e participou noutro golo. Tem contrato até final de 2024 e é o jogador mais bem pago da China: 24 milhões de euros por ano. "Sobre o futuro, vai ser grande. Há uma boa possibilidade de que eu continuar na China com a minha família", afirmou, no final da partida.

