Terminou a primeira fase do campeonato carioca e o vencedor da Taça Guanabara foi o Fluminense, que bateu no clássico o Flamengo, por 2-1. Após uma substituição, adeptos do Mengão não perdoaram Vítor Pereira, que somou a quinta derrota em 16 partidas

"BURRO, BURRO, BURRO" ️ ️

A torcida do Flamengo ficou p*ta da vida com Vítor Pereira e protestou! #Cariocão2023 pic.twitter.com/KT57gvKzTH - TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 9, 2023