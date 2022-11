O Wolverhampton, com José Sá, Nélson Semedo (expulso aos 45+5'), Rúben Neves, João Moutinho, Daniel Podence e Gonçalo Guedes a titulares, perdeu este sábado em casa com o Brighton (2-3). O golo da vitória dos seagulls chegou aos 83 minutos, por intermédio do médio alemão Pascal Gross [vídeo - Eleven Sports].

