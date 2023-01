Veja como joga Luan Brito, avançado do Fluminense que interessa ao FC Porto

Atento ao mercado brasileiro, o FC Porto apertou o cerco a Luan Brito, avançado de 20 anos do Fluminense, e avançou com uma proposta pelo jogador. Veja alguns dos melhores momentos do brasileiro. [Vídeo: A.R.F. SPORTS]

