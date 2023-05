Eric Pimentel realizou sete jogos oficiais pelo Vasco da Gama em 2023, sendo que seis foram pela formação de Sub-20 e um pela equipa principal, no campeonato carioca. O jogador rejeitou a proposta de renovação formulada pelos vascaínos e, salvo algum volte-face nas negociações, o defesa chegará ao Dragão a custo zero. Veja como joga o central. [Vídeo "Football all over the World"]

Leia também Extra "Obrigado, Pai. Já cá canta". Vieira terá enviado e-mail a pedir uma cunha a Medina Num relatório da PJ, de 13 de maio de 2022, refere a CNN Portugal, conclui-se por uma "situação que poderá eventualmente configurar a prática de ilícitos penais, praticados por Luís Filipe Vieira, então Presidente do Sport Lisboa e Benfica e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, ora Ministro das Finanças Fernando Medina."