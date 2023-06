Veja alguns dos melhores momentos de Juninho Capixaba, lateral na lista do FC Porto

Juninho Capixaba, lateral-esquerdo do Red Bull Bragantino, faz parte da lista de jogadores referenciados pelo FC Porto. Veja alguns dos melhores momentos do jogador, neste vídeo ainda ao serviço do Fortaleza. [Vídeo via "the football comps br"]

