Internacional português despediu-se da época no Craven Cottage, no empate a dois entre Fulham e Crystal Palace. Nas redes sociais, partilhou o vídeo e agradeceu o apoio. "Não tenho palavras para vos agradecer pelo carinho que me dispensaram desde o primeiro dia. Muito obrigado pelo apoio que nos deram desde as bancadas", escreveu o antigo médio do Sporting, que cumpriu a primeira época em Inglaterra [vídeo João Palhinha]