O Real Madrid recebeu a visita de Cristiano Ronaldo, avançado do Al Nassr, no treino desta sexta-feira, em Riade. O Real Madrid divulgou um vídeo de CR7 à conversa com Ancelotti e com Roberto Carlos. Os merengues preparam a final da Supertaça de Espanha frente ao Barcelona.

