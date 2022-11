No domingo, Filipe Martins, treinador do Casa Pia, perdeu o pai. No entanto, esteve na mesma presente no jogo da tarde daquele dia, frente ao Rio Ave. E a palestra foi dada pelo capitão Vasco Fernandes, que prometeu ao míster que a equipa iria lutar pela vitória para lhe dedicar. Os casapianos venceram por 1-0. Veja o vídeo.