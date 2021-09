Van Dijk empurrou adepto enquanto realizava uma entrevista rápida

Jovem indivíduo, que invadiu o relvado do estádio em Oslo, foi logo empurrado pelo defesa do Liverpool [vídeo]

A reagir ao empate a um golo entre os Países Baixos e a Noruega, jogo relativo à fase de qualificação para o Mundial'2022, o central neerlandês Van Dijk afastou com a mão direita, visivelmente desagradado, um adepto que invadiu a zona de entrevistas rápidas.

O jovem indivíduo, que invadiu o relvado do estádio Ullevaal, em Oslo, e que não tinha colocada uma máscara de proteção, pretendia tirar uma foto com o defesa do Liverpool, mas este não acedeu à intenção e tirou-o abruptamente do local.