"Vamos Chiquinho", a legenda da primeira etapa do GP O JOGO/Leilosoc. Assista ao vídeo

Francisco Campos (Fonte Nova-Felgueiras) venceu a primeira etapa do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc

"Parabéns Chico", "boa Chicão" ou "vamos Chiquinho" foram algumas das frases de incentivo/felicitação que Francisco Campos foi ouvindo no percurso que fez até ao pódio, pouco depois de cortar a meta e um bom pedaço antes de ser coroado vencedor da etapa, vestir a correspondente camisola amarela e ainda a do combinado e dos pontos.

O ciclista, de 25 anos, que esteve na Miranda-Mórtugua, na extinta W52-FC Porto, e na Efapel Cycling, equipa que o dispensou após ter sido constituído arguido no âmbito da operação "Prova Limpa", faz parte do conjunto que se formou este ano, a Fonte Nova-Felgueiras, liderada por um dos filhos de Adriano Quintanilha, que chegou a ser apresentada como formação sub-23 do FC Porto.