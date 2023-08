João Félix está no banco de suplentes do Atlético de Madrid, que esta segunda-feira recebe o Granada na abertura da liga espanhola. Ao anúncio do nome do português, foi claro o que pensam os colchoneros do português, que já este defeso disse que gostaria de jogar no Barcelona [vídeo Sergio Picos]

