O plantel principal do V. Guimarães realiza este sábado um jogo-treino, marcado para as 10h00, no campo número 5 da Academia. A sessão decorre à porta aberta, com a presença de algumas dezenas de adeptos. É o último treino em Guimarães antes da viagem para a Quinta do Lago, no Algarve, onde a equipa irá realizar o estágio de pré-época, de 2 a 9 de julho.