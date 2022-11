Sérgio Conceição afirmou esta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, que ainda não falou com os jogadores que deverão marcar presença no Mundial do Catar. Uma conversa que considera não fazer sentido agora, mas que terá lugar em breve.

