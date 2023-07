O francês Benoît Cosnefroy protagonizou um dos momentos mais loucos da Volta a França, quando na subida de Joux Plane, na etapa 14, parou para festejar com os adeptos. O vídeo de um deles mostra como o francês desce da bicicleta e faz uma grande celebração. Pelas redes sociais da sua equipa, a AG2R Citroën, percebe-se que eram elementos do clube amador francês Four Cycling Club, amigos de Cosnefroy, que alegou ter parado para abraçar o "irmão gémeo". Outra brincadeira, obviamente.

