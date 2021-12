Um vídeo emocionante: plantel do Boa-Hora rapa o cabelo em solidariedade com colega

Em solidariedade com Nuno Pinto, que foi diagnosticado com um linfoma, todos os jogadores do plantel do Boa-Hora, equipa que milita na primeira divisão nacional de andebol, raparam o cabelo. O ponta, de 29 anos, foi obrigado a suspender a carreira devido à doença e os companheiros de equipa quiseram mostrar-lhe apoio desta forma. Veja o vídeo.

"Esta é uma época diferente para o nosso capitão, Nuno Pinto. O diagnóstico de um linfoma obrigou-o a suspender a carreira e entrar em campo numa batalha diferente. Mas não foi por isso que o fez sozinho. A equipa entrou em campo com ele. Força, Nuno Pinto!", lê-se no Facebook do clube lisboeta.