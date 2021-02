O ator Luís Aleluia partilhou nas redes sociais um excerto de um episódio de "As lições do Tonecas" e no qual surge Cristiano Ronaldo ainda bem jovem, com 16 anos. "Há tesourinhos bons de recordar! Uma lição do professor "Tonecas" na academia do Sporting. O aluno é o Nelson "Necas". Entre os alunos está o jovem Cristiano Ronaldo", escreveu.