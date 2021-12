Com o relógio praticamente esgotado, prestes a soar a sirene no quarto tempo, e o marcador a registar 110-110, Devonte Graham recebe a bola a 18,6 metros do cesto, lança com toda a precisão e... oferece a vitória (épica) aos Pelicans sobre os City Thunder, levando à loucura o público presente no recinto. Para ver e rever.