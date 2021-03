Miguel e Guilherme Maia, pai e filho, defrontaram-se ontem, sexta-feira, pela primeira vez, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, na final a oito disputada em Santo Tirso. Com o resultado a ser favorável ao Sporting, do pai, frente à Académica de Espinho, do filho (3-0), o momento do dia estava reservado para os momentos finais da partida, quando Miguel foi ao outro lado abraçar Guilherme, antes de ser substituído e do últimos pontos do jogo.