Sérgio Conceição, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo frente ao Gil Vicente (sexta-feira, 21h15), foi questionado sobre o festejo "à parte" de Wendell, Fábio Vieira e Vitinha, na goleada do FC Porto ao Moreirense (5-0), no Dragão, na última jornada. O treinador dos dragões respondeu com boa disposição. Ora veja.