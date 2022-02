Um "Kiss Cam" inesperado num jogo do Maiorca que se tornou viral nas redes sociais

No último 14 de fevereiro, dia dos namorados, o Maiorca recebeu e venceu (3-2) o Athletic Bilbau em jogo do campeonato. Mas fora das quatro linhas também houve animação. "Apanhado" pela "Kiss Cam" [famosa nos desportos norte-americanos, é uma 'ferramenta' que, por norma, filma um casal que está nas bancadas e os convida a darem um beijo], um homem deu um beijo a uma senhora que estava sentada ao lado e, de seguida, beijou uma outra, sentada do lado contrário. O momento provocou boa disposição no estádio e tornou-se viral nas redes sociais.