Esta segunda-feira já tínhamos mostrado imagens de um tiroteio no futebol argentino, mas no Brasil também teve lugar um enorme susto. A partida entre o Serra Macaense e o Carapebus, em sub-20, estava no segundo tempo quando, por volta dos 28 minutos, foi suspensa devido a um tiroteio fora do estádio. De acordo com a Polícia Militar, registaram-se confrontos após agentes terem sido atacados por criminosos. Não há feridos a registar.