O Union Berlim continua a espantar o mundo do futebol. O adversário do Braga na fase de grupos da Liga Europa venceu este domingo o Monchengladbach por 2-1, graças a um golo de Doekhi no último suspiro da partida. A equipa de Diogo Leite, titular e autor da assistência no primeiro golo, é líder da Bundesliga, com 26 pontos em 12 jornadas, mais um somado do que o Bayern de Munique. [Vídeo: Eleven Sports]