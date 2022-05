Nas redes sociais, Ukra voltou a "fazer das suas". "No Porto temos o Sea Life, em Lisboa temos o Oceanário de Lisboa. Mas só em Famalicão, na casa do Rei, é que podes ver um cu...barão", escreveu o avançado do Rio Ave. O melhor é mesmo ver o vídeo...

