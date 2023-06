A gozar um período de férias em Marrocos com a família, Ukra volta a evidenciar a boa disposição que o caracteriza. O jogador que alinhou no Rio Ave em 2022/23 publicou um divertido vídeo nas redes sociais, no qual simula um negócio: trocar a esposa por quatro camelos. "Bomba no mercado de transferências. Depois de várias horas de negociações, chegámos a um acordo para o valor do passe", escreveu.

