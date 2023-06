"Tudo o que se diz do Ronaldo é real. Quer continuar a ganhar"

Rossi, guarda-redes que esteve nos últimos meses no Al Nassr, contou em entrevista à ESPN da Argentina como foi o convívio com Ronaldo: "Ele é super-profissional. Chega cedo ao ginásio, quando acaba faz massagens, gelo. Tudo o que se diz dele é real. Até nas peladinhas quer ganhar, leva muito a sério, tiram foto dos vencedores no final. Diz que há dez anos que faz o mesmo, imaginem, por isso tem a constância que tem e por isso sigo vigente. Ele quer continuar a ganhar. Agora os árabes, com Ronaldo, Benzema... vão levar a liga mais a sério." [vídeo ESPN Fútbol Argentina]

¿Cuáles son las diferencias a la hora de jugar con Messi y Ronaldo? Agustín Rossi lo comparó de esta manera en #ESPNF10.pic.twitter.com/cZBIxJxCPz - SportsCenter (@SC_ESPN) June 16, 2023