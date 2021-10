Radamel Falcao está em grande desde que regressou a La Liga e, esta quarta-feira, voltou a fazer o que melhor sabe, frente ao Barcelona. Aos 30 minutos do encontro com o emblema blaugrana, o agora avançado do Rayo Vallecano trocou as voltas a Piqué e abriu o marcador da partida referente à 11.ª jornada, deixando a formação comandada por Ronald Koeman em maus lençóis. Ora veja.