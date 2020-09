O internacional português em destaque no primeiro golo do Barcelona no joo de preparação com o Girona, esta quarta-feira. Resumo do lance: grande passe de Messi entre linhas para Trincão e o português assiste Coutinho para o 1-0

O onze do Barcelona no segundo jogo da pré-época: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Araujo, Alba; Sergio Busquets, De Jong; Trincão, Messi, Coutinho e Griezmann.