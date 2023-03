Cerca de uma centena de crianças da Escola Básica de Cruz de Argola, de Guimarães, tiveram esta quinta-feira de manhã oportunidade de assistir a parte do treino da equipa vitoriana. Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, Jota Silva e Bruno Varela, foram alguns dos mais saudados pelos alunos que animaram mais uma sessão de preparação para o jogo de domingo, em Ponta Delgada, com o Santa Clara. [Vídeo via Vitória SC]

