O português Micael Sequeira, atual treinador do Lokomotiv Tashkent, do Uzbequistão, criticou a arbitragem do jogo frente ao Kokan 1912, que a sua equipa perdeu por 2-1, e explicou o que o futebol daquele país necessita, no seu entender, para evoluir. Veja o vídeo.

Micael Sequeira, de 48 anos, trabalhou no Braga na temporada 2020/21, antes de rumar ao Lokomotiv Tashkent.