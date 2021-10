Danilo Andrade, ex-jogador e atual treinador dos sub-23 do Corinthians, foi vítima de um assalto a uma barbearia em São Paulo, na noite de terça-feira. De acordo com a Imprensa brasileira, a polícia já identificou dois suspeitos, que surgem num vídeo que está a ser amplamente divulgado nas redes sociais. Danilo, por sua vez, perdeu uma corrente que estava a usar no momento do assalto.