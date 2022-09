Guy Lazon, selecionador dos sub-21 de Israel, deu um estalo a Zio Morgan, jogador da equipa israelita, durante o encontro diante da República da Irlanda. Depois do encontro, disse que apenas se tratou de uma carícia: "Quando eu dou uma chapada, isso sente-se. Aquilo foi uma carícia. Acariciei-o com amor. Posso dizer o que quiser aos meus jogadores, tudo com bom espírito. Podemos seguir em frente."