Treinador achou que jogo tinha acabado, correu para festejar e sofreu empate logo a seguir

Esta terça-feira, na final dos Jogos do Sudeste Asiático, em futebol, o treinador da seleção da Indonésia, em sub-22, correu para o relvad quando o árbitro apitou, já no tempo de compensação, porque achava que a partida tinha terminado. Na verdade, o juiz da partida apenas assinalou uma falta a favor da Tailândia. Segundos depois, o treinador e restantes elementos da equipa técnica regressaram ao banco de suplentes e, na sequência do livre, a Tailândia empatou a final 2-2, aos 90+10'. No prolongamento, e com muitos nervos à mistura (três vermelhos diretos para os tailandeses e outra para os indonésios), a Indonésia acabou por vencer o troféu, ganhando por 5-2.