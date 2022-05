Basquetebolista do Sporting, juntamente com o colega de equipa Shakir Smith, invadiu no sábado o relvado do Jamor após a conquista da equipa feminina de futebol na Taça de Portugal, tendo acabado por ser apanhado pelos seguranças (vídeo acima). Antes disso, Travante já havia dado show nas bancadas (vídeo abaixo), como foi registado por vários adeptos e se pode ver no Twitter.