Ivan Toney viveu uma tarde de sonho em Manchester, ao apontar os dois golos do Brentford na vitória, por 2-1, em casa do City, na ronda 16 da Premier League O avançado de 26 anos leva já 11 tiros certeiros esta temporada. Apesar do bom momento, ficou fora da convocatória da Inglaterra para o Mundial e está envolvido numa polémica em torno de apostas desportivas. [Vídeo: Eleven Sports]

Veja o lance do primeiro golo do Brentford: