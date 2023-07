Tiago Tomás deu a vitória ao Wolfsburgo sobre o Friburgo: veja o golo

O antigo avançado do Sporting estreou-se a marcar pelo clube alemão, valendo o triunfo (3-2), no sábado, ao Wolfsburgo sobre o Friburgo, aos 86 minutos da partida. Veja o golo. [Vídeo via Twitter]

