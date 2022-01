Textor quer investir no Botafogo, chegou ao Brasil e foi o delírio no aeroporto

John Textor, empresário norte-americano que pretendia investir no Benfica, chegou esta sexta-feira ao Rio de Janeiro, para acertar a compra do clube, e foi recebido em delírio por cerca de uma centena de adeptos. "É o resultado de um longo período de negociações. Ainda faltam detalhes, mas esperamos finalizar isso nas próximas horas para assinar a oferta. Textor mostra-se muito entusiasmado com o calor dos adeptos e a interação nas redes sociais. Demonstra vontade de fazer um grande trabalho no Botafogo. Ele disse que gostaria de ter um clube tradicional, com adeptos, e quer fazer história no futebol brasileiro", afirmou ao "Lance" André Chame, porta-voz do Botafogo.