Tensão na Fiorentina: adepto confrontou CEO e ânimos aqueceram

Joe Barone, CEO da Fiorentina, foi confrontado por um adepto no final do jogo com o Empoli, este domingo, em que se registou um empate 1-1. A equipa de Florença está no 14.º lugar da Serie A e em 2023 apenas venceu um jogo em casa. Ao adepto juntaram-se outros, que também contestaram o dirigente. "Vergonha", "gastem o dinheiro" e "vai para casa", ouviu-se. Joe Barone foi, de seguida, retirado pelas autoridades e não se registou qualquer incidente. De recordar que na quinta-feira a formação "viola" recebe o Braga na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Conference League. Na primeira mão, na Pedreira, venceu por 4-0 os arsenalistas.