Talisca, uma bandeira e uma enorme confusão com jogador do Al Hilal

Talisca, jogador do Al Nassr que em Portugal representou o Benfica, entrou em campo - na hora de celebrar a conquista da Liga dos Campeões árabe - com uma enorme bandeira do clube e teve um "encontro" pouco pacífico com um adversário do Al Hilal

Leia também Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo incrédulo por não ser considerado o homem do jogo Cristiano Ronaldo, que este sábado bisou diante do Al Hilal, não escondeu o espanto por não ter sido considerado o homem do jogo. MVP acabou por ser Sergej Milinkovic-Savic, médio da equipa de Jorge Jesus.